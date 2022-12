Mann schlägt Bekannten mit Glasflasche vor Ludwigshafener Bar

Ludwigshafen. Vor einer Bar in Ludwigshafen ist am späten Montagabend ein Streit zwischen zwei Bekannten eskaliert. Wie die Polizei mitteilt, schlug ein 34-jähriger Mann einen anderen Mann mit einer Glasflasche ins Gesicht. Dabei verletzte sich der 31-jährige Mann leicht. Ein Zeuge sah den blutenden Mann vor der Bar in der Bismarckstraße liegen und rief die Polizei. Als diese am Tatort eintraf, waren die Männer bereits weg. Die Polizisten trafen den 31-jährigen Verletzten in der Bar an. Die zwei Männer kannten sich persönlich. Den 34-jährigen Täter aus dem Rhein-Pfalz-Kreis erwartet nun ein Strafverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung.

