Streit vor Club in Speyer - betrunkene Männer bedrohen Polizei

Speyer. Eine Gruppe von betrunkenen Männern hat in der Nacht auf Dienstag Polizisten in einem Nachtclub in Speyer bedroht und beleidigt. Wie die Polizei mitteilt, fielen die drei Männer zuvor durch unsittliches Verhalten im Club im Speyerer Industriegebiet auf. Der Betreiber erteilte ihnen Hausverbot. Die Männer ignorierten jedoch seine Aufforderung, den Club zu verlassen. Zudem verletzte einer der Männer, ein 34-jähriger Mann aus Eschborn, eine Mitarbeiterin des Clubs.

Die hinzugerufenen Polizisten erteilten den drei Männern einen Platzverweis für das Speyerer Industriegebiet. Daraufhin bedrohte einer der Männer die Polizisten und zeigte ihnen den Mittelfinger. Die Polizei erstellte Strafanzeige gegen die Männer wegen Körperverletzung, Hausfriedensbruch, Beleidigung und Bedrohung.