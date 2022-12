Mann schießt bei Streit in Ludwigshafen mit Reizstoffpistole

Ludwigshafen. Bei einer Auseinandersetzung in der Ludwigshafener Innenstadt ist am Samstagnachmittag ein Mann angegriffen und verletzt worden. Nach Angaben der Polizei sei ein 25-jähriger Mannheimer in einer Bar von einem Mann mit der Faust in das Gesicht geschlagen worden. Nachdem sich der Vorfall vor die Bar verlagert hatte, schoss der Angreifer mit einer Reizstoffpistole auf den Oberkörper des Geschädigten und verließ den Tatort anschließend. Der 25-Jährige wies eine blutende Verletzung neben seinem Mund, sowie gereizte und gerötete Augen auf. Eine Versorgung in einem Krankenhaus sei nicht nötig gewesen.

Da der der Mannheimer die Telefonnummer des Täters kannte, konnten dessen Personalien ermittelt werden. Durch den Bereitschaftsrichter wurde eine Wohnungsdurchsuchung bei dem 28-jährigen Beschuldigten aus Haßloch angeordnet. Dort konnte der Beschuldigte angetroffen werden, sowie die Reizstoffpistole aufgefunden und sichergestellt werden. Gegen den 28-Jährigen wurde ein Strafverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung eingeleitet.