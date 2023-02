Ludwigshafener OB ruft zu Spenden für Erdbebenopfer auf

Ludwigshafen. Die Oberbürgermeisterin von Ludwigshafen Jutta Steinruck ruft dazu auf, Geld an die Katastrophenhilfe im Norden Syriens und der Türkei zu spenden. Wie die Stadt Ludwigshafen mitteilt, betreffen die Erdbeben auch die Ludwigshafener Partnerstadt Gaziantep in der Türkei. "Wir bieten unserer Partnerstadt selbstverständlich unsere Hilfe an und wollen einen ortskundigen Kameraden unserer Feuerwehr entsenden, um die Rettungskräfte im Einsatzgebiet zu unterstützen. Dies ist allerdings eine logistische Herausforderung. ", sagt Steinruck. Aktuell stünde die Hilfsaktion noch am Anfang.

Spendenaktionen in Ludwigshafen für Opfer des Erdbebens

Der Verein Help me sammelt Geldspenden für die Menschen im betroffenen Gebiet unter dem Verwendungszweck Türkei, IBAN DE91 6709 0000 0093 5502 00 bei der VR Bank Rhein-Neckar. Mit diesen Spenden sollen Hilfsgüter in der Türkei besorgt und in das Krisengebiet um Gaziantep gebracht werden.

Außerdem ruft der Freundeskreis Ludwigshafen Gaziantep zu Geldspenden auf das vereinseigene Spendenkonto auf, Stichwort Erdbeben, Konto IBAN DE67 5455 0010 0191 2849 34 bei der Sparkasse Vorderpfalz. Die Spendengelder werden an die Katastrophenhilfe in der Südosttürkei weitergeleitet und sollen dort für die Erstversorgung mit Decken, Zelten, Öfen, Kohle und Winterbekleidung verwendet werden.

Auch die Alevitische Gemeinde Rhein-Neckar-Kreis steht im Kontakt mit Menschen vor Ort und hat zu Spenden aufgerufen. Geldspenden können unter dem Verwendungszweck "Spende Erdbeben Türkei 2023/Name/Adresse" auf das Konto der Alevitischen Gemeinde Deutschland K.d.ö.R. unter der IBAN DE46 3806 0186 6401 4060 32 bei der Volksbank Köln Bonn überwiesen werden.