Hunderte Menschen bei Hilfsaktion für Erdbebenopfer in Mannheim

Mannheim. Nach dem schweren Erdbeben im türkisch-syrischen Grenzgebiet sind am Montagabend bei einer privaten Hilfsaktion auf dem Neuen Messplatz in Mannheim Hunderte Menschen zusammen gekommen um Sachspenden einzusammeln.

Wie die Polizei Mannheim auf Nachfrage mitteilte, sei die Spendenaktion wohl über die sozialen Medien verbreitet worden. „Vorsichtig geschätzt waren mehr als 500 Menschen vor Ort“, so ein Sprecher der Polizei.

Lkw sammelt Sachspenden ein

Die Beamten stießen zur Aktion dazu, weil es im Bereich des Neuen Messplatzes zu Verkehrsbehinderungen gekommen war. Ein Lkw, der die in der Mannheimer Neckarstadt säckeweise gesammelten Sachspenden in das Erdbebengebiet fahren soll, wurde schließlich zur Seite gefahren, um das „kurzzeitige Verkehrschaos zu beseitigen“, so der Polizeisprecher. Die Hilfsaktion begann gegen 18.45 Uhr und endete gegen 22 Uhr am Montagabend.

Spendenaufruf der Stadt

Gemeinsam mit dem Verein "Mannheim hilft ohne Grenzen" ruft auch die Stadt Mannheim dazu auf, für die Opfer in der Türkei zu spenden. Ein Spendenkonto wurde eingerichtet. Inhaber des Spendenkontos ist der Verein Mannheim hilft ohne Grenzen.

Konto: Mannheim hilft ohne Grenzen e.V. bei der VR Bank Rhein-Neckar eG

IBAN: DE23 6709 0000 0095 9221 04

BIC: GENODE61MA2

Stichwort: „Erdbeben“.

Bei Angabe der Adresse der Spenderin/des Spenders schickt der Verein umgehend eine Spendenbescheinigung zu. Die Spendengelder werden rasch und ohne Abzug zur Katastrophenhilfe in der Südosttürkei weitergeleitet.