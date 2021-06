Ludwigshafen: Freibad-Saison am Willersinnweiher beginnt am Dienstag

Ludwigshafen. Mit dem ersten Frühschwimmen startet das Freibad am Willersinnweiher am Dienstag, 8. Juni, um 7 Uhr in die diesjährige Saison. Oberbürgermeisterin Jutta Steinruck (SPD) begrüßt die ersten Badegäste mit einem Kaffee und einer Brezel, teilte die Verwaltung am Freitag mit.

Für den Betrieb gilt auch in diesem Jahr wieder ein umfassender Hygieneplan. Wie im Sommer 2020 müssen Besucher ihr Ticket im Voraus online kaufen. Terminbuchungen sind laut Stadt ab Montag, 7. Juni, möglich. Der Link zum Ticketportal ist über die städtische Homepage www.ludwigshafen.de zu erreichen. „Mit der Vorausbuchung soll sichergestellt werden, dass die aufgrund der Corona-Pandemie erlaubte Höchstzahl von Badegästen, die sich gleichzeitig im Freibad aufhalten dürfen, nicht überschritten wird“, heißt es in einer Mitteilung. Es wird wieder verschiedene Zeitfenster geben, in denen jeweils maximal 800 Personen Zutritt zur Anlage erhalten.

Die Öffnungszeiten gestalten sich wie folgt: montags bis freitags von 9.30 bis 14 Uhr und von 15 bis 19.30 Uhr, samstags, sonntags und an Feiertagen von 8 bis 13.30 Uhr und von 14.30 bis 20 Uhr. Frühschwimmer kommen immer dienstags bis donnerstags von 7 bis 9 Uhr auf ihre Kosten. Apropos: Erwachsene zahlen pro Zeitfenster drei Euro Eintritt, Kinder und Jugendliche von sechs bis 17 Jahren zwei Euro. Frühschwimmen kostet für alle einheitlich zwei Euro.

80 Karten Restkontingent

Beim Kauf des Tickets müssen Badegäste ihre Kontaktdaten angeben. „Die Stadtverwaltung als Betreiberin des Freibades steht in der Pflicht, die Kontaktdaten der Gäste einen Monat lang zu speichern, um gegebenenfalls Infektionsketten nachvollziehen zu können“, schreibt die Stadt. An der Freibadkasse wird jeweils ein Restkartenkontingent von 80 Karten zur Verfügung stehen. Der Bereich Sport der Stadtverwaltung empfehle aber eindringlich den Online-Ticketkauf. „Nur so ist der Zutritt zum Freibad in jedem Fall garantiert.“

Eine Testpflicht besteht für Besucher des Freibads am Willersinnweiher nicht.

