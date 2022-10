Kinderuni startet wieder

Ludwigshafen. Kann lernen Spaß machen? Und wie lernt man am schlauesten? Mit diesen Fragen startet das Kinderuni-Programm der Hochschule für Wirtschaft und Gesellschaft Ludwigshafen ins Wintersemester. Antworten gibt es bei der ersten Kinderuni-Vorlesung des Semesters am Mittwoch, 12. Oktober, ab 16.30 Uhr, von Diplom-Pädagoge und Personalexperte Professor Peter Mudra vom Fachbereich Marketing und Personalmanagement.

Weiter geht das Programm am Mittwoch, 9. November, ebenfalls um 16.30 Uhr, mit einer Vorlesung zum Thema „Gut versteckt! – Werbung im Internet erkennen“. Katharina Klüver Beck, Projektmanagerin der Europäischen Hochschulallianz EuroInnA, spürt darin kindgerecht den Fragen nach, wie Werbung funktioniert, welche Arten von Online-Werbung es gibt und wie wir sie erkennen können.

Um Robotik geht es bei der Kinder-Uni im Dezember. © Hendrik Schmidt/dpa

Am Mittwoch, 7. Dezember, widmet sich die letzte Kinderuni dieses Jahres dem Thema Robotik. Holger Roßberg, Projektreferent am Zentrum für Forschung und Kooperation der Hochschule, behandelt darin ab 16.30 Uhr das Thema „Roboter – unsere neuen Freunde“.

Alle Kinderuni-Vorträge sind kostenfrei und richten sich an junge Teilnehmerinnen und Teilnehmer zwischen acht und zwölf Jahren. Sie finden auf dem Campus in der Ernst-Boehe-Straße 4 in Ludwigshafen-Mundenheim statt (A-Gebäude, 3. OG, Raum A 302). Wegen der begrenzten Teilnehmerzahl ist eine Anmeldung erforderlich. red

Info: Info und Anmeldung: www.hwg-lu.de/kinderuni