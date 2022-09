Kinderkurse starten im Hallenbad Süd in Ludwigshafen bald wieder

Ludwigshafen. Das Ende der Sommerpause naht: Das Hallenbad Süd in Ludwigshafen öffnet voraussichtlich wieder ab Dienstag, 27. September. Das gab die Stadtverwaltung am Montag bekannt. Ab September und November starten dann auch wieder neue Schwimmkurse für Kinder. Die Reservierung von Kurskarten für diese Kinderschwimmkurse erfolge per E-Mail ab Donnerstag, 15. September, um 17 Uhr, hieß es weiter von der Stadt.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Alle Kurse beginnen am Dienstag, 27. September; die Kurse des zweiten Herbstblocks beginnen alle am Donnerstag, 10. November. Somit finden die Kurse regelmäßig am Dienstag und Donnerstag statt und beinhalten zwölf Unterrichtseinheiten. Jeder Kurs kostet 55 Euro. Es gibt Kurse für Kinder im Alter von fünf bis zwölf Jahren.

Benachrichtigung per E-Mail

Wer sein Kind anmelden möchte, sollte schnell sein: ab dem 15. September ist es möglich, eine E-Mail an hallen-bad.sued@ludwigshafen.de mit dem gewünschten Kurs in der Betreffzeile zu schreiben, so die Stadtverwaltung. Bei der Anmeldung benötige das Badpersonal folgende Informationen: Name und Geburtsdatum des Kindes sowie eine Telefonnummer für Rückfragen. E-Mails, die früher eingehen als zum genannten Zeitpunkt oder die benötigten Informationen nicht beinhalten, werden nicht berücksichtigt. Für die Kurse zugelassen werden diejenigen, deren E-Mails als Erstes eingehen. Nur diejenigen, die zugelassen werden, werden benachrichtigt, hieß es weiter.

Mehr zum Thema Newsticker Alle Meldungen aus Rhein-Neckar Mehr erfahren Mannheimer Morgen Plus-Artikel Familienbildungswerk Hilfe bei Verspannung Mehr erfahren TV 1893 Letzte Plätze für Baby-Kiss Mehr erfahren

Das Hallenbad Süd befindet sich im Ludwigshafener Stadtteil Süd direkt neben dem Sportpark und dem Südweststadion. Das Bad wurde 1973 eröffnet.