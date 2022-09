Die Netzhelden – eine Gruppe engagierter Erich Kästner-Schüler – bieten in diesem Jahr noch vier Termine für ihre Sprechstunden an. Bei der Aktion handelt es sich um eine Kooperation mit dem Seniorenbeirat, Jugendrat, Quartiersbüro und der AWO in Bürstadt sowie dem Kreis Bergstraße. Dabei beantworten die Schüler Fragen rund um den Computer und das Handy.

Für die Termine am 29.

...