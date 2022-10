Brutaler Angriff mit zwei Toten in Ludwigshafen - Fassungslosigkeit und viele offene Fragen

Schwerbewaffnete Polizisten stehen am Dienstagnachmittag in der Comeniussstraße und sichern den weiträumig abgesperrten Tatort. Eine immer größer werdende Schar von Medienvertretern versammelt sich auf dem Bürgersteig gegenüber dem Drogeriemarkt Rossmann, in dem Beamtinnen und Beamte in weißen Overalls Spuren sichern. Spuren einer brutalen Bluttat, die am Dienstag weit über den Ludwigshafener

...