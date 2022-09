Brand in Wallfahrtskirche Ludwigshafen-Oggersheim: Pfarrer verletzt

Ludwigshafen. Ein Altar in der Ludwigshafener Wallfahrtskirche Mariä Himmelfahrt in der Kappellengasse hat am MIttwoch gebrannt. Wie die Polizei mitteilt, löschte der Pfarrer das Feuer mit einem Feuerlöscher ab udn verhinderte größere Schäden. Wegen des Verdachtes auf eine Rauchgasvergiftung brachte ihn der Rettungsdienst in ein Krankenhaus. Die alarmierte Feuerwehr löschte den Brand zu Ende. Insgesamt elf Fahrzeuge mit 28 Einsatzkräften waren vor Ort.

Mit Unterstützung der Kirchenvertreter wurden wertvolle und historische Objekte und Statuen in Sicherheit gerbacht. Zur weiteren Beobachtung des historischen Gebäudes wurde eine Brandsicherheitswache vor Ort eingerichtet. Der Brandschaden liegt bei etwa 5.000 Euro. Die Ermittlungen zur Brandursache laufen. Hinweise auf eine Brandstiftung würden keine vorliegen.