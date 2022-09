Leimen. Ein Blitzeinschlag hat am Samstagabend in Leimen einen Brand ausgelöst. Wie die Polizei berichtet, meldeten Anwohner das Feuer in der Ochsenbacher Straße gegen 21.40 Uhr. Die Feuerwehr Leimen fuhr Funkwagenbesatzungen und zwei Löschfahrzeugen vor und stellte vor Ort einen brennenden Baum fest. Dieser war infolge eines Blitzeinschlages während des Unwetters in Brand geraten. Die Feuerwehr löschte den Brand, es entstand kein größerer Schaden.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1