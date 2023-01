Brand in Seniorenwohnheim in Mundenheim - Stofftuch fängt Feuer

Ludwigshafen. Im Seniorenwohnheim Wegelnburgstraße im Ortsteil Mundenheim hat am frühen Samstagabend in einer Wohneinheit ein Stofftuch Feuer gefangen und den Rauchwarnmelder ausgelöst. Nach Angaben der Feuerwehr hatte die Bewohnerin das betroffene Appartement rechtzeitig verlassen können und sich in Sicherheit gebracht. Die Frau wurde vorsorglich vom Rettungsdienst untersucht.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Die Feuerwehr Ludwigshafen war gegen 18.20 Uhr wegen dem Brand in das Seniorenwohnheim gerufen worden. Nach den Belüftungsmaßnahmen der Feuerwehr war die Wohnung wieder uneingeschränkt nutzbar. Im Einsatz waren neben der Feuerwehr Ludwigshafen mit 28 Kräften, der Rettungsdienst mit Organisatorischem Leiter und dem Leitenden Notarzt sowie die Polizei.