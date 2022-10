Angriff mit Schusswaffe in Ludwigshafen - Verdächtiger festgenommen

Ludwigshafen. Nach einer blutigen Auseinandersetzung in der Ludwigshafener Innenstadt sitzt ein 38 Jahre alter Mann jetzt in Untersuchungshaft. Wie das Polizeipräsidium Rheinpfalz und die Frankenthaler Staatsanwaltschaft am Wochenende mitteilten, werden dem Beschuldigten versuchter Totschlag und gefährliche Körperverletzung vorgeworfen. Demnach soll er am späten Samstagabend gegen 23 Uhr zwei Männer im Alter von 39 und 56 Jahren in einer Gaststätte und im näheren Umfeld mit einer Schusswaffe verletzt haben. Die Opfer wurden laut Mitteilung mit „nicht lebensgefährlichen Verletzungen“ in ein örtliches Krankenhaus gebracht.

Nach dem Täter wurde sofort mit starken Kräften gefahndet. Noch in der Nähe des Tatorts wurde der 38-Jährige festgenommen. Laut Behörden hat der Beschuldigte keinen festen Wohnsitz in Deutschland. Er wurde am Sonntag dem Haftrichter vorgeführt. Dieser erließ auf Antrag der Staatsanwaltschaft Frankenthal einen Untersuchungshaftbefehl wegen der oben genannten Vorwürfe. Der Mann wurde in eine Justizvollzugsanstalt gebracht.

Die Kriminalpolizei und die Staatsanwaltschaft ermitteln weiter, insbesondere zu den Umständen und Hintergründen der Tat. Mit weiteren Erkenntnissen sei demnach frühestens Mitte dieser Woche zu rechnen.

