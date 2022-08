19-Jähriger fährt mit fast zwei Promille Schlangenlinien durch Ludwigshafen

Ludwigshafen. Ein 19-jähriger Autofahrer ist in der Nacht von Samstag auf Sonntag in Schlangenlinien den Kaiserwörthdamm in Ludwigshafen entlang gefahren. Nach Polizeiangaben hatten aufmerksame Verkehrsteilnehmer den Pkw gemeldet. Das Auto konnte durch Beamte der Polizeiinspektion Ludwigshafen angehalten und einer Verkehrskontrolle unterzogen werden.

Bei dem 19-jährigen Fahrzeugführer aus Mutterstadt wurde dabei deutlicher Atemalkoholgeruch festgestellt. Ein Atemalkoholtest ergab 1,93 Promille. Die Weiterfahrt wurde dem jungen Mann untersagt und sein Führerschein sichergestellt. Er muss sich nun in einem Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr verantworten.

