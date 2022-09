19-Jähriger in Ludwigshafen mit Pistole bedroht

Ludwigshafen. Ein junger Mann ist am Montagabend gegen 23 Uhr in Ludwigshafen im Brüsseler Ring, unterhalb der Brücke der B 9, von zwei Jugendlichen mit einer Pistole bedroht worden. Wie die Polizei berichtete, versuchten die männlichen Täter ihrem 19-jährigen Opfer den Schmuck zu entreißen. Sie flüchteten, als der Fahrer eines vorbeifahrenden weißen Geländewagens zu Hilfe eilte, mit ihrem Fahrrad in unbekannte Richtung. Zeugen, insbesondere der bis dato unbekannte Pkw-Fahrer, werden gebeten sich telefonisch unter 0621/963-2222 oder per E-Mail unter piludwigshafen2@polizei.rlp.de bei der Polizeiinspektion Ludwigshafen 2 zu melden.

