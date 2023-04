17-Jähriger in Ludwigshafen ausgeraubt

Ludwigshafen. Unbekannte haben am Samstagabend in Ludwigshafen einen 17-Jährigen überfallen. Nach Angaben der Polizei hielt sich der Jugendliche gegen 23 Uhr auf einem Fußweg zwischen dem Parkplatz der Jägerstraße und der Bgm.-Grünzweig-Straße auf, als er von hinten gewaltsam festgehalten wurde. Während eine Person ihn festhielt, nahm eine zweite Person das Mobiltelefon sowie die Geldbörse des 17 Jährigen an sich. Im Anschluss wurde ihm durch einen der beiden Männer Pfefferspray in das Gesicht gesprüht.

Beide Täter seien männlich, etwa 1,7 Meter groß mit normaler Statur und trugen zum Tatzeitpunkt dunkle Kleidung.

Zeugen werden gebeten sich unter der Telefonnummer 0621/9632222 bei der Polizei zu melden.