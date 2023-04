Auseinandersetzung beim Fitnesstraining in Mannheim - Zeugen gesucht

Mannheim. Mehrere Personen sind am späten Samstagabend kurz vor 0 Uhr in einem Mannheimer Fitnesscenter in der Neckarauer Straße aneinander geraten. Wie die Polizei mitteilte, wurden zwei Personen dabei verletzt und mussten ärztlich versorgt werden. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen öffnete ein 18-jähriger Mann während des Sports ein Fenster, um zu lüften. Hierauf wurde der Mann von zwei anderen Mitgliedern angesprochen. Es entwickelte sich daraufhin ein Streitgespräch zwischen den Männern. Ein 16-Jähriger bis dahin Unbeteiligter ging zwischen die drei Streitenden und versuchte zu schlichten. Kurz darauf schlugen die beiden Unbekannten mit Fäusten auf den 18 und 16-Jährigen ein. Die Täter flüchteten im Anschluss aus dem Fitnesscenter.

Die Verdächtigen werden wir folgt beschrieben:

Person 1: circa 30 Jahre alt, Vollbart, 1.70-1.80 Meter groß, circa 70-80 Kilogramm, sprach gebrochen deutsch, schwarzes kurzes Haar.

Person 2: circa 18-25 Jahre, 1.60-1.70 Meter groß , 60-70 Kilogramm, sprach ebenfalls gebrochen deutsch, schwarzes kurzes Haar.

Zeugen, welche sachdienliche Hinweise geben können oder ebenfalls zu dieser Zeit im Fitnessstudio waren und die Auseinandersetzung beobachtet haben, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Mannheim-Neckarau unter der Rufnummer 0621/83397-0 in Verbindung zu setzen.