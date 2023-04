Verkehrsunfall mit mehreren verletzten Personen in Frankenthal – 60.000 Euro Totalschaden

Frankenthal. Bei einem Verkehrsunfall in Frankenthal am Sonntagabend sind mehrere Personen leicht verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, ereignete sich der Unfall an der Kreuzung Mahlastraße/ Hans-Kopp-Straße gegen 23.50 Uhr, wobei zwei Pkw´s beteiligt waren.

Ein 53-jähriger Fahrzeugführer bog an der grünen Ampel von der Hans-Kopp-Straße links in die Mahlastraße ein, ohne auf den entgegenkommenden Mercedes eines 34-Jährigen zu achten. Daraufhin kollidierten beide Pkw's im Kreuzungsbereich.

Infolgedessen wurde der Unfallverursacher, sowie die drei Mitinsassen, darunter ein 12-jähriges Kind, leicht verletzt. Der Fahrer des Mercedes und zwei Kinder im Alter von 6 und 7 Jahren, die ebenfalls im Pkw saßen, klagten über Schmerzen an den Armen und im Kopfbereich.

Nach der Versorgung durch den Rettungsdienst wurden drei Erwachsene und zwei Kinder zur weiteren Untersuchung in umliegende Krankenhäuser verbracht. An dem VW des Unfallverursachers und an dem Mercedes entstand jeweils ein Totalschaden. Die Gesamtschadenshöhe beläuft sich auf rund 60.000 Euro. Durch die Feuerwehr Frankenthal wurde die Unfallstelle ausgeleuchtet und ausgelaufene Betriebsstoffe abgebunden.