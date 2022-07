„Wissenssafari“ in der Spargelstadt

Lampertheim. Die Städte Lampertheim, Bürstadt und die Gemeinde Biblis haben in Kooperation mit der IHK Darmstadt sowie den Mittelstand-Digitalzentren gemeinsam zur „Wissenssafari“ in die Hans-Pfeiffer-Halle eingeladen. Bürgermeister Gottfried Störmer begrüßte gemeinsam mit Martin Proba, Geschäftsbereichsleiter der IHK Darmstadt, die rund 35 Gäste sowie Referenten, die aus der gesamten Bundesrepublik in die Spargelstadt angereist waren.

Unter dem Motto „Wissenssafari – Orientierung im Unternehmens-Alltag“ standen an fünf unterschiedlichen Stationen Referenten für Vorträge und einen interaktiven Austausch über Digitalisierungsthemen bereit. Neben den Hauptthemen „Soziale Medien im gewerblichen Kontext“ oder „Fördermöglichkeiten, Fördermittelhilfe“ waren ebenfalls interessante Inhalte zu den Themen Nachhaltigkeit und Kundenansprache im neuen Zeitalter vertreten. Danny Kensa, Mittelstand-Digital Zentrum Zukunftskultur, koordinierte über den Vormittag als „Ranger“ bekleidet die Abläufe. Für eine zusätzliche Entdeckung sorgte das mitgereiste Digital-Mobil des Mittelstand 4.0-Kompetenzzentrums Handel. Hier wurden Beispiele aufgeführt, wie weit die Digitalisierung besonders im Einzelhandel und dem Gewerbe eine zentrale Rolle eingenommen hat. Einen Apfel auf die digitale Waage legen und nebenbei via Sprachsteuerung die Herkunft des Produkts erfahren? Mittlerweile kein Problem mehr. Reicht das nicht aus, gab es auf Wunsch gleich ein Rezept für einen Apfelkuchen ausgedruckt dazu.

Neben all den spannenden Digitalisierungsthemen stand ebenfalls das Netzwerken auf dem Programm. Nach dem offiziellen Teil luden die Kommunen bei Essen und Trinken die Gäste ein, im Foyer Kontakte und Erfahrungen auszutauschen. „Uns war es sehr wichtig, dass neben den inhaltlichen Themenschwerpunkten auch die Möglichkeit des Austausches besteht. Besonders nach dieser sehr langen Zeit ohne Veranstaltungen war und ist dies ein zentraler Baustein solcher Zusammenkünfte“, äußert sich der Lampertheimer Wirtschaftsförderer Michael Schmitt. Zustimmung erhält er von seiner Kollegin aus der Gemeinde Biblis, Michelle Riemer. „Es ist großartig, dass wir gemeinsam solch ein Projekt umsetzen konnten.“ Beide sind sich sicher, dass auch in Zukunft interkommunale Projekte in diesem Bereich zu positiven Ergebnissen führen. So sah es auch Sofia Düring, Inhaberin der Bücherkiste in Lampertheim. „Es ist wirklich ein großartiges und sehr gut organisiertes Angebot gewesen. Ich nehme nicht nur das neu erworbene Wissen mit in den Betrieb, sondern setze dieses auch konkret um.“ Eine erste Anmeldung für neue Kurse wurde schon getätigt. „Ich hätte mir gewünscht, dass noch mehr Menschen dieses Angebot wahrgenommen hätten“, stimmt die Lampertheimer Jungunternehmerin Valina Bähr von „Val-Unique“ ihrer Vorrednerin zu: „Ich finde es super, dass solch ein Angebot in Lampertheim geboten wurde. Ich habe mich besonders für die Möglichkeiten rund um die Sozialen Medien interessiert. Auch über die neuen Bekanntschaften freue ich mich. Gerne wieder.“ „Gerne wieder“ war auch die Anmerkung von Katharina Kreutz, IHK Darmstadt, auf den Ausblick einer erneuten Zusammenarbeit mit den drei Riedkommunen. „Wir haben tolle Bedingungen hier in Lampertheim vorgefunden, vielen Dank an alle Gäste und Beteiligten.“ red