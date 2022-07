Bücherei feiert Geburtstag

Lampertheim. Seit 70 Jahren gibt es die Stadtbücherei in Lampertheim. Das will die Einrichtung am Samstag, 9. Juli, mit einem Familientag feiern. Seit ihrer Gründung im Jahr 1952 hat sich die Bücherei zu einer modernen Bibliothek entwickelt, die sich besonders an den Bedürfnissen von Familien orientiert. Neben dem klassischen Medium Buch sind mittlerweile auch digitale Medien und digitale Services im Angebot.

Seit 2013 ist die Stadtbücherei Teil der „Metropolbib“, ein Zusammenschluss aus 42 Bibliotheken in der Metropolregion, die gemeinsam die E-Book-Ausleihe anbieten. Seit 2020 ist sie auch Standort eines „Media.Lab“, das durch die Stiftung Lesen eingerichtet und finanziert wird und nur an Bibliotheken vergeben wird, die sich mit den Themen Mathe, Informatik, Naturwissenschaft und Technik in ihren Veranstaltungsangeboten und Beständen kümmern. Mit dem starken Kooperationspartner Jugendförderung ist die Stadtbücherei seither in diesem Bereich aktiv.

„Raumschiff der kleinen Forscher“

Schon 70 Jahre alt: Die Bücherei im Haus am Römer feiert Geburtstag. © Berno Nix

Daher wird am Familientag auch eifrig experimentiert. Los geht es am Samstag, 9. Juli, um 11 Uhr mit der Wissenschaftsshow „Das Raumschiff der kleinen Forscher“ mit Joachim Hecker. Er ist Redakteur und Reporter in der Wissenschaftsredaktion des WDR-Hörfunks und begeistert junge Zuhörer mit seiner Experimentiersendung „Heckers Hexenküche“ für die Wissenschaft. Hecker schreibt auch Kinderbücher.

Je nach Wetterlage findet die Show auf der Domwiese oder im Römersaal statt.

Danach kann jeder eigene Versuche an den Experimentier- und Spielstationen der Jugendförderung machen. Um 14.15 Uhr wird dann die Geschichtenerzählerin Renate Rhein den Familientag abschließen. Der Eintritt ist frei. red