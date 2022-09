Hofheim. Die Howwemer Kerb kann kommen. Drei Jahre nach der letzten Ausrichtung ist in Hofheim alles angerichtet für das „Fest der Feste“. Die zehn im Kerbedorf beteiligten Vereine und der ebenfalls in die Feierlichkeiten eingebundene Evangelische Posaunenchor fiebern dem Event am zweiten Septemberwochenende förmlich entgegen. Die Vorfreude aller Beteiligten war bei der offiziellen Vorstellung des Kerbeprogramms am Alten Rathaus spürbar.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

„Es ist bald soweit, wir freuen uns tierisch, alle sind in den Startlöchern“, hieß Volker Hildebrand, Erster Vorsitzender vom Hofheimer Carnevalverein (HCV), der in diesem Jahr den Vorsitz des Arbeitskreises innehat, die Vereinsvertreter willkommen.

Das offiziell von Samstag, 10. September, bis Montag, 12. September, angesetzte Spektakel mit Kerbedorf und Rummelplatz rund ums Alte Rathaus und Feuerwehrgerätehaus wird erneut um einen Tag erweitert. So sorgt der Kerbeborschverein am Freitag, 9. September, um 19 Uhr für das Ausgraben der Kerb an der „Vorstadt“. Noch vor der Rede gibt es einen Umzug mit Traktor und Rolle, um auch den Letzen in Hofheim für das anstehende Spektakel zu mobilisieren. Mit den „Schlagerpiraten“ bietet der Verein sogar Livemusik am Abend ab 18 Uhr an.

Mehr zum Thema Ortsbeirat Hofheim Fünf Anfragen und ein Antrag Mehr erfahren CDU Hofheim Erlesene Gäste beim Sommerfest Mehr erfahren Mannheimer Morgen Plus-Artikel Brauchtum Neckarhausen: Kerwe findet ohne Einschränkungen statt Mehr erfahren

Den zeitlichen Rahmen der offiziellen Eröffnung skizzierte HCV-Sitzungspräsident Alexander Scholl. Der Posaunenchor gibt samstags ab 16.30 Uhr am alten Rathaus ein Platzkonzert. Gemeinsam ziehen dann der Kerbeborschverein mit dem Kerbevadder und dem Spielmannszug der Freiwilligen Feuerwehr vom Feuerwehrgerätehaus zum Alten Rathaus, wo ab 17 Uhr die Kerberede ertönt und der Kranz aufgehängt wird. Im kleinen Rahmenprogramm wirken erneut der Posaunenchor und der Spielmannszug mit, bevor bei Freibier auf die Eröffnung angestoßen werden kann. Auf dem Balthasar-Neumann-Platz beginnt um 18.30 Uhr der ökumenische Gottesdienst.

Alle teilnehmenden Vereine geben sich mächtig Mühe, um den Gästen im Kerbedorf entsprechendes in kulinarischer Hinsicht zu bieten. „Bembel with care“, dazu Wein, Sekt und Schorle gibt es am Stand der SPD. Der HCV setzt auf Bewährtes, darunter das beliebte HCV-Geschnetzelte und die HCV-Narrenkappe. Neben Kölsch, erlesenen Weinen und Mischgetränken sorgen bei Carpe Noctem Corporation (CNC) in erster Linie DJs dafür, dass die Nacht zum Tag gemacht wird. Powerfrau DJ Miss Thunderpussy legt samstags auf, Livemusik gibt es sonntags ab 18 Uhr mit der Band „Howwe Allstars“ um Andreas Adler. Anschließend puschen die DJs Dangle & Berry die Partygäste. Der Kerbemontag beginnt bei CNC mit dem Bierpong-Frühschoppen, bevor die DJs am Abend ein muskalisches Feuerwerk versprechen.

Abwechslung auf der Speisekarte

Die Speisekarte des Turnvereins braucht keine Vergleiche zu scheuen. Neben Zanderfilet, Forelle oder Hackbraten gibt es als besondere Spezialität sonntags Howwemer Kartoffelsupp und Quetschekuche, zum Frühschoppen montags eine deftige Brotzeit und am Abend wiederum Kartoffelpuffer und Räucherlachs. Seinen bewährten Weinstand baut der Katholische Kirchenchor und Gesangverein „Cäcilia“ auf. Erstmals dabei der Angelsportverein „Rotfeder“ zusammen mit der Bürgergemeinschaft Hofheim (BGH) mit Meterbier, gegrilltem Schafskäse am Samstag, dem Pfälzer Teller am Sonntag und der Odenwälder Platte am Kerbemontag als besondere Spezialität. Die Freiwillige Feuerwehr hat diesmal Schnitzelvariationen von der Speisekarte genommen, bietet Hackbraten, Currywurst und Pommes neben Getränken im Feuerwehrgerätehaus an. Cocktailvariationen mixen die Helfer beim Reitverein, eine Bar und Bierwagen stellt der Kerbeborschverein, der sich am Kerbemontag ab 14.30 Uhr auch für die Ausrichtung des traditionellen Schubkarrenrennens verantwortlich zeigt und obendrein die 68 Seiten umfassende Kerbezeitung erstellt hat, die am hiesigen Wochenende an alle Hofheimer Haushalte verteilt wird. 2000 Exemplare sind gedruckt.

Jeden Abend sorgen DJs auch beim Kerbeborschverein für gute Laune. Hoch hergehen kann es auch beim Fußballverein und dessen aufwendiger Speisekarte mit Schnitzel (samstags), Ochs am Spieß (sonntags) sowie Spanferkel am Kerbemontag. Obendrein gibt es am Samstagabend Livemusik bei den Kickern mit der achtköpfigen Formation Small Town Maniax. Von den aktuell düsteren Wetterprognosen für das Kerbewochenende will sich niemand abschrecken lassen. „Gefeiert wird so oder so“, brachte es Alexander Scholl auf den Punkt. fh