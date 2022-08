Erlesene Gäste beim Sommerfest

Hofheim. Erleichtert und zufrieden waren die Hofheimer Christdemokraten, endlich wieder ihr traditionelles Sommerfest austragen zu können. Die Zahl der Ehrengäste im Weingut Garst war enorm – eine eindeutige Bestätigung des eingeschlagenen CDU-Kurses auf kommunaler Ebene. Die Ehrengäste ließen es sich nicht nehmen, ein paar Worte an die Festbesucher zu richten. Auf die großen Veränderungen auf Landesebene mit dem neuen Hessischen Ministerpräsidenten Boris Rhein verwies die Landtagsabgeordnete Birgit Heitland. Gemeinsam mit dem Bürstädter Alexander Bauer will sie für einen CDU-Sieg bei der Landtagswahl 2023 kämpfen. Heitland sieht die CDU auf Landesebene bestens aufgestellt.

Hofheims CDU-Chef Bernhard Hossner durfte dann Dr. Michael Meister ankündigen, den ehemaligen Parlamentarischen Staatssekretär. Dr. Meister, seit 1994 im Bundestag vertreten, ging auf die neue Rolle der CDU auf Bundesebene ein, sprach diesbezüglich die Unzufriedenheit der Bürger mit der aktuellen Regierung an. Für die nächste Wahl soll ein gutes Programm erarbeitet werden, das sowohl inhaltlich als auch personell überzeugt. Auch auf die aktuelle Inflation, den Ukraine Krieg und die Problematik der explodierenden Energiepreise vor allem für die mittelständischen Unternehmen ging Meister ein. „Die Solidarität zur Ukraine ist wichtig und soll auch so bleiben“, so der prominenteste Gastredner.

Die Erste Kreisbeigeordnete Diana Stolz lobte die hervorragende Willkommenskultur in Lampertheim und sprach das Problem des Fachkräftemangels in Deutschland in nahezu allen Berufsgruppen an.

Zu den weiteren Ehrengästen zählten Stadtverordnetenvorsteher Franz Korb und Bürgermeister Gottfried Störmer. Hofheims Ortsvorsteher Alexander Scholl, gleichzeitig Fraktionschef in Lampertheim, sprach Hofheimer, aber auch Lampertheimer Themenfelder an. So konnte die Spiel- und Bolzplatzsituation im größten Lampertheimer Stadtteil maßgeblich verbessert werden, die neue Grünfläche am Bürgerhaus ist abgeschlossen. Das Thema Walk- und Laufstrecken rund um Hofheim sei in Arbeit, die AG Hofheimer Geschichte wird am 21. September um 18 Uhr im Bürgerhaus starten. Als positiv bezeichnete Scholl den Zusammenhalt der Hofheimer Vereine auch nach Corona und führte die Gemeinschaftsveranstaltung „Rund um Hofheim“ als Paradebeispiel an. Weiter geht es mit der Howwemer Kerb.

„Ball liegt bei Stadtverwaltung“

Für die nächste Ortsbeiratssitzung kündigte Scholl einen Antrag an, um die 30-jährige Partnerschaft im kommenden Jahr mit Dieulouard entsprechend zu feiern. „Wir sind präsent, ansprechbar und setzen weiterhin Impulse“, würdigte Alexander Scholl die Arbeit im Ortsbeirat, die den Stadtteil Schritt für Schritt voranbringe. Für Lampertheim führte er die gute Zusammenarbeit mit beiden Koalitionspartnern an. Schwerpunkte seien durch Stadtentwicklung, Stadtumbau, kommunaler Klimaschutz sowie Schulentwicklung gesetzt. „Der Ball liegt bei der Stadtverwaltung und beim Kreis“, so Scholl weiter, der die Umsetzung in 2023 erwartet, ebenso wie beim Blick auf die Alte Schule in Hofheim sowie die Umgestaltung des Bahnhofsvorplatzes. Mit angenehmen Gesprächen, leckerem Essen und einer großen Tombola wurde der Abend fortgesetzt. fh