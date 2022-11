Narren starten

Hofheim. Auch in diesem Jahr werden wieder die Fastnachter der katholischen Pfarrgemeinde und des Hofheimer Carneval Vereins (HCV) die anstehende Fastnachtskampagne am Freitag, 11. November, um 16.11 Uhr am Ausschellerdenkmal vor dem Historischen Rathaus in Hofheim gemeinsam eröffnen. Getreu dem Motto „Ihr Narren hört es ist wieder soweit, der Ausscheller verkündet den Start der Fastnachtszeit“ sind alle Fastnachter sowie alle interessierten Bürgerinnen und Bürger zum Start der Kampagne herzlich eingeladen. Neben einer Eröffnungsrede wird auch auf die kommende Kampagne angestoßen. Zudem wird der HCV am gleichen Tag um 19.11 Uhr im Bürgerhaus Hofheim die Kampagne auch intern eröffnen. Diesem Rahmen nutzt der HCV-Vorstand dazu, langjährige Mitglieder zu ehren. fh

