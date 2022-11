HCV startet Kartenverkauf für Sitzungen

Bürstadt. Nach zwei Jahren Pause will der Heimat- und Carnevalverein (HCV) Bürstadt wieder seine Prunksitzungen und die Frauensitzung veranstalten. Alle Aktiven – Tanzgruppen, Sänger, Comedy und Bütt – sind mitten in den Vorbereitungen, um dem närrischen Publikum wieder ein buntes Programm zum Mitmachen, Singen und Lachen zu bieten, teilt der Vorstand mit.

Der Kartenvorverkauf beginnt ab sofort für die Prunksitzungen der neuen Kampagne. Diese finden am Freitag, 13. Januar, um 19.31 Uhr, am Samstag, 14. Januar, 19.11 Uhr, am Freitag, 27. Januar, 19.31 Uhr sowie am Samstag, 28. Januar, 19.11 Uhr statt. Eintrittskarten gibt es für 15 Euro bei den HCV-Mitgliedern Rainer Kohl unter der Telefonnummer 06206/794 87 und Damiano Brucato unter 06206/759 82.

Die HCV Frauensitzung ist für 17. Februar um 20.11 Uhr geplant. Bestellungen für diese Veranstaltung zu je 11,11 Euro werden am 26. November ab 10 Uhr entgegen genommen. Ein Teil des Reinerlöses soll sozialen Projekten zugute kommen. red