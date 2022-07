Der Heimat-, Kultur- und Museumsverein, cultur communal und die Musiker-Initiative-Lampertheim laden am Donnerstag, 7. Juli, zu einem MIL Open Air mit dem Titel „Papas Finest – the finest in live music“ ins Heimatmuseum ein.

Die 1996 gegründete Band „Papa’s Finest“ präsentiert Hits verschiedener Jahrzehnte. Die sieben-köpfige Besetzung besteht aus Musikern, die durch Einzelprojekte und

...