Musik an vielen Orten und Stationen

Lampertheim. Das Sommer-Konzert des Lessing-Gymnasiums Lampertheim (LGL) präsentiert sich als diesmal als „Sommer-Wandel-Konzert“. Am Donnerstag, 7. Juli, sind ab 19 Uhr an verschiedenen Orten in und um die Schule Stationen aufgebaut, die zu musikalischen Orchester- und Ensemblebeiträgen einladen.

Bei schönem Wetter genießen die Besucher das besondere Flair einer Open-Air-Atmosphäre in Kombination mit offenen Räumlichkeiten, unter anderem sind dies Mensa und Aula. Ein vor Ort ausliegendes Programm bietet den Besucherinnen und Besuchern einen Guide für Ort und Zeit der jeweiligen Bühnenperformances.

Nach dem erfolgreichen Kammerkonzert Anfang Juni freuen sich nun auch die Schülerinnen und Schüler des LGL auf die Bühne zu gehen, die mit ihren Ensembles noch nicht zum Zuge kamen. Beteiligt sein am „Sommer-Wandel-Konzert“ werden beispielsweise die Bandcoaching-AG, die Big Band, das Blasorchester, die Bläsergruppen der 5. und 6. Klassen und der Chor. Sie bieten ein reichhaltiges und vielseitiges Programm und hoffen auf einen stimmungsvollen „Sommer-Wandel-Konzert“-Abend. red