Mit der Rikscha durch Rosengarten

Rosengarten. Der Lampertheimer Seniorenbeirat und die Bürgerkammer Rosengarten freuen sich, dass am Montag, 26. Juli, die E-Rikscha in den Stadtteil kommt. Das Angebot der Arbeitsgemeinschaft Nahmobilität Hessen, das durch eine Bewerbung des Stadtmarketings Lampertheim noch bis Ende August in der Stadt gastiert, lädt Seniorinnen und Senioren ein, den kleinsten Stadtteil und seine Umgebung auf neue Art zu erkunden. Die Teilnahme für die Fahrt in der zweisitzigen E-Rikscha ist kostenfrei. Ehrenamtliche Fahrer des TV Lampertheim treten in die Pedale. Für die Fahrten werden die angemeldeten Gäste am Montag ab 14 Uhr zu Hause abgeholt. red

