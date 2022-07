Sommerclub öffnet wieder

Lampertheim. Die Sommerferienspiele stehen in diesem Jahr unter dem Motto: „Spiel, Spaß und jede Menge Freunde“. Alle Angebote richten sich an Kinder von sechs bis elf Jahren. Traditionell, wie auch vor Corona, besteht in diesem Jahr ab dem 11. Juli wieder die Möglichkeit, sein Kind bei der Ganztagsbetreuung, dem „Kindersommerclub“ anzumelden.

Der „Kindersommerclub“ erstreckt sich über alle drei Etagen der Zehntscheune. Es werden ein vielfältiges Bastelprogramm sowie zahlreiche Gruppen- und Gesellschaftsspiele angeboten. Außerdem gibt es einen Leseraum mit jeder Menge Bücher zum Chillen. Es stehen Tischkicker zur Verfügung und auch einiges an digitalen Angeboten. Für jeden Geschmack ist etwas dabei. Je nach Wetter finden die angebotenen Spiele drinnen oder im Außenbereich statt.

Die tägliche Betreuung geht vom 15. August bis zum 2. September, jeweils von Montag bis Freitag. Täglich von 9 Uhr bis 17 Uhr beinhaltet diese Ganztagsbetreuung das Mittagessen, alle Bastel- und Spielangebote sowie den Besuch der jeweiligen Vereine.

Die Anmeldung für den Kindersommerclub ist wochenweise pro Kind vorzunehmen. In der ersten und dritten Ferienspielwoche beträgt der Unkostenbeitrag 85 Euro pro Kind. Die zweite Woche kostet 100 Euro, wobei 15 Euro für einen gemeinsamen Ausflug vorgesehen sind. Die Anmeldung hierfür nimmt der Rathaus-Service im Haus am Römer entgegen.

Auch für die Kinder, die nicht das Ganztagsangebot besuchen möchten, bietet die Jugendförderung in Zusammenarbeit mit Lampertheimer Vereinen ein Programm an. Gemeinsam mit Flitze Feuerstein unternehmen die Kinder viele Exkursionen durch die Kernstadt und auch in den Stadtteil Hofheim. Bei zahlreichen „Zwischenstopps“ erfahren sie einiges über bisher für sie vielleicht noch unbekannte Lampertheimer Vereine.

Alle Informationen zu den einzelnen Veranstaltungen findet man im aktuellen Ferienspielprogramm, das in allen Lampertheimer Grundschulen seit 8. Juli verteilt wird, aber auch im Rathaus-Service Lampertheim, der Stadtbücherei und den Außenstellen erhältlich ist. Die Veranstaltungen können bis auf den Ausflug am 25. August nach Wachenheim kostenlos und ohne Anmeldung besucht werden.

Ausflug in den Kurpfalzpark

Für den Ausflug in den Kurpfalzpark nach Wachenheim kann man sich im Rathaus-Service ab 11. Juli anmelden, Abfahrt ist am Donnerstag, 25. August, um 9 Uhr an der Zehntscheune in der Römerstraße. Zurück kommen die Kinder gegen 17 Uhr. Der Ausflug kostet 15 Euro für die Fahrt, zu Mittag gibt es ein gegrilltes Würstchen mit Brötchen, Mineralwasser sowie die Betreuung.

Nähere Auskünfte erteilt die Jugendförderung Lampertheim im Haus am Römer, Domgasse 2, Telefon 06206/93 53 12, E-Mail jugendfoerderung@lampertheim.de. red