Hilfe für Lampertheimer Tafel

Neuschloß. Die evangelische Johannesgemeinde Neuschloß hat zum Erntedankfest in ihren Gemeinderaum am Ahornplatz eingeladen. Pfarrer Thomas Höppner-Kopf war erfreut über den großen Andrang, denn die herbstlich geschmückten Tische waren alle vollbesetzt.

Zu Gast bei diesem stimmungsvollen Gottesdienst waren Ute Weber-Schäfer vom Diakonischen Werk – sie ist die Koordinatorin der Tafeln im Kreis – und Gerdi Greßhoff, die ehrenamtlich die Teamleitung der Lampertheimer Tafel innehat. Dass sie da waren, hatte einen Grund. Zum einen gehen die Lebensmittel- und Geldspenden dieses Gottesdienstes an die Lampertheimer Tafel. Darüber hinaus hat der Kirchenvorstand der Johannesgemeinde sich bereit erklärt, die Tafel ein Jahr lang mit regelmäßigen Geldspenden zu unterstützen.

Die beiden Damen zeigten sich sichtlich gerührt ob dieser Großzüggikeit. In ihren Dankesreden machten sie den Anwesenden deutlich, welche Bedeutung den Tafeln nach der Inflationswelle verursacht durch den Ukrainekrieg zukommen. Viele Familien und Rentner sind finanziell am Ende. Alleine in Lampertheim sind 200 Familien mit 500 Personen, darunter 200 Kinder auf die Lebensmittel der Lampertheimer Tafel angewiesen.

Musikalisch brachte Inge Hoppner am Flügel und der Posaunenchor der Johannesgemeinde unter der Leitung von Hans-Peter Stoll mit modernen Liedern die Gemeinde in Schwung.

Danach wurden die Gäste mit einem reichhaltigen Kuchenbuffet verwöhnt und die Kleinsten fanden ein abwechslungsreiches Spieleangebot vor.

Dann durfte man noch das Gewicht eines großen Kürbisses schätzen. Der Gewinner bekam eben dieses Gemüse als Preis. ron