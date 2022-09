Erntedankfest am Sonntag

Neuschloß/Hüttenfeld. Die evangelische Kirchengemeinde Hüttenfeld und die evangelische Johannesgemeinde Neuschloß laden am Sonntag, 25. September, 14 Uhr, zum gemeinsamen Erntedankfest auf dem Ahornplatz ein.

In diesem Jahr beschäftigen sich die Kirchengemeinden mit der Krisensituation in Deutschland, vor allem mit der Versorgung mit Lebensmitteln, den steigenden Preisen sowie die Hilfe zum Leben im Sinne von sozialer Teilhabe. Der Erntedankgottesdienst wird sich mit den Themen „Teilen und Unterstützen“ sowie „Hilfe zum Leben“ beschäftigen, schreiben die Gemeinden in ihrer Ankündigung. Die Kirchengemeinde Neuschloß unterstützt seit einiger Zeit die Tafel in Lampertheim. Die Gemeinden rufen dazu auf, Geld und Lebensmittel für die Tafel zu spenden.

In Hüttenfeld können Spenden bei Ullrich Thomas, Telefon 06256/1795, sowie am Samstag, 24. September, von 10 bis 12 Uhr in der Gustav-Adolf-Kirche in der Viernheimer Straße 40-42 abgegeben werden. In Neuschloß werden Spenden noch vor dem Gottesdienst entgegengenommen.

Kaffee und Kuchen im Anschluss

Mit diesem Gottesdienst möchten die Evangelische Kirchengemeinde Hüttenfeld und die Evangelische Johannesgemeinde Neuschloß insbesondere zu Erntedank ein Zeichen der Nächstenliebe und des geschwisterlichen Teilens setzen. Im Anschluss an den Gottesdienst auf dem Ahornplatz gibt es Kaffee und Kuchen sowie ein Programm für Kinder. red