Herbstzeit ist Ausflugszeit

Lampertheim. Nach den Corona-Einschränkungen in den vorherigen Jahren standen die Ferienspiele an der Schillerschule Lampertheim diesmal ganz im Fokus von Ausflügen. So besuchten die Kinder in Mannheim das Wildtiergehege Dossenwald und das Technoseum. Am Dienstag ging es gemeinsam mit der Schülerbetreuung der Pestalozzischule Lampertheim zu den Drachenbergen.

Zum Durchschnaufen blieben die Kinder donnerstags in den Räumen der Schülerbetreuung. Beim Kürbisschnitzen konnten die Kinder ihrer Kreativität freien Lauf lassen. Beendet wurden die Ferienspiele am Freitag auf dem Rosenhof in Lampertheim, dort konnten die Kinder nicht nur viel Zeit an der frischen Luft verbringen, sondern auch erste Erfahrungen im Umgang mit Alpakas sammeln. Ein besonderer Dank geht an die Mitarbeiter des Vereins Lernmobil Viernheim, welche diese schöne Ferienwoche ermöglicht haben. red