Diakonie lädt zum Café

Lampertheim. Das Inklusionscafé der Nieder-Ramstädter Diakonie findet am Freitag, 4. November, von 15 bis 17 Uhr statt. Als Musik-Act konnte die Band Second Chance gewonnen werden, heißt es in der Ankündigung.

Die Musiker Rolf Hecher (Gitarre), Hans-Jörg Breunig (Gitarre), Kurt Stass (Gitarre und Gesang), Stefan Loebel (Bass), Rolf Morr (Gitarre und Schlagzeug) und Michael Christl (Gitarre und Schlagzeug) haben schon viele Auftritte für die Musikschule bestritten, sind regelmäßig auf dem Lampertheimer Lichterfest und beim Freiwilligentag zu hören. Sie spielen Rock und Blues.

Die Kinderbetreuung des Familienzentrums Lampertheim bietet eine Aktion an, bei der die Kinder kleine Kürbisse bemalen können.

Das Buffet ist mit einer großen Auswahl selbstgebackener Kuchen gefüllt, die auch zum Mitnehmen angeboten werden.

Die Veranstalter zusammen mit dem Verein Lebenshilfe Lampertheim Ried und dem Behindertenbeirat hoffen, neben dem etablierten Stammpublikum auch viele neue Gäste begrüßen zu dürfen. red