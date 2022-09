Gleich vier Projekte geplant

Hüttenfeld. Auch das Litauische Gymnasium beteiligt sich am Freiwilligentag der Metropolregion Rhein-Neckar am 17. September. Dann heißt es wieder: „Wir-schaffen-was“. Für die Ehrenamtlichen der Hüttenfelder Privatschule mit Internat bedeutet das, an dem Tag von 10 Uhr bis ungefähr 15 Uhr vier Projekte zu meistern.

Die Organisatoren warten noch auf die Rückmeldung der Freiwilligen und wünschen sich: „Wir wollen an den Erfolg unserer Teilnahme in den Jahren 2014, 2016, 2018 und 2020 anknüpfen und freuen uns auf eine möglichst große Anzahl von Helferinnen und Helfern. Außerdem hoffen wir auf einen gelungenen Tag und eine erfolgreiche Umsetzung unserer bislang vier Projekte.“

Gabriele Hoffmann betreut die Projekte am Litauischen Gymnasium. © R. Israel

Gabriele Hoffmann, die Oberstufenleiterin, stellt im Pressegespräch die Pläne der Schule vor: So stehen Aufräum- und Renovierungsarbeiten in der sogenannten Baracke und im Außenbereich sowie die Pflege des Schulgartens an. Auf dem Parkgelände des Schlosses Rennhof soll ein Grünes Klassenzimmer entstehen, denn der Unterricht im Freien sei eine ganz besondere Erfahrung und vor allem spannend, sagt Hoffmann.

Modernisierungsarbeiten sind ebenso im Oberstufenraum und im Bereich der Schülerfirma „All!in“ von Nöten. Die Verantwortlichen betreiben auf dem Gelände des Litauischen Gymnasiums einen Schüler-Pausen-Kiosk. Der Raum muss renoviert und das Konzept überdacht werden.

Nach der zweijährigen Pause freuen sich die Mitstreiter auf den Freiwilligentag, um sich in die praxisnahen Projekte einzubringen. roi