Lampertheim. „Wir schaffen was!“ heißt es zum Freiwilligentag der Metropolregion Rhein-Neckar am 17. September. Dann krempeln viele Menschen die Ärmel hoch und packen an, um gemeinnützige Projekte umsetzen. Auch die freiwilligen Helfer der städtischen Kindertagesstätte Rosengarten sind dabei und packen mit an. Ihr Projekt heißt „Hier sitzen wir richtig“.

Die Helfer wollen an dem Tag

...