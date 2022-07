Gemischte Gefühle auf der Langbahn

Lampertheim. Zum Höhepunkt der Saison konnten sich vier Schwimmerinnen und ein Schwimmer der SG Neptun Lampertheim für die Hessischen Meisterschaften auf der Langbahn (50 Meter) qualifizieren. Weil in dieser Saison aber auf der Langbahn nicht trainiert werden konnte, konnten die Schwimmer ihre persönlichen Bestleistungen bei diesem Saisonhöhepunkt in Bergen-Enkheim nicht verbessern.

„Dementsprechend sind die Leistungen unserer Schwimmer und Schwimmerinnen mit einem lachenden und einem weinenden Auge zu betrachten“, heißt es in einer Pressemitteilung des Vereins. Einerseits hätten sie eine super Leistung mit guten Zeiten und Platzierungen erreicht, andererseits hätten sie vermutlich unter optimaleren Bedingungen noch besser ausfallen können. Dennoch schafften fast alle eine Platzierung in den Top Ten, was für Lampertheim für die Bäderförderung des DSV enorm wichtig ist.

Freude: Die Hessischen Meisterschaften sind ein Saisonhöhepunkt. © SG Neptun

Bei den Hessischen Meisterschaften traten für die SG Neptun an: Henrike Stöckinger (Jahrgang 2006, elfter Platz über 50 Meter Brust in 0:40,25), Hannah Mörstedt (Jahrgang 2004, sechster Platz über 50 Meter Rücken in 0:37,46 und fünfter Platz über 100 Meter Rücken in 1:21,73), Maria Mörstedt (Jahrgang 2004, fünfter Platz über 50 Meter Rücken in 0:36,62 und neunter Platz über 50 Meter Schmetterling in 0:34,69), Annika Staatsmann (Jahrgang 2003, fünfter Platz über 50 Meter Brust in 0:40,12 und 100 Meter Brust in 1:29,36) und Tim Uebach (Jahrgang 2004, siebter Platz über 100 Meter Brust in 1:18,65).

Für die Bezirksmeisterschaften zum Abschluss vor den Sommerferien seien die Voraussetzungen noch schwieriger, „da das Hallenbad der Biedensand-Bäder bereits geschlossen hat und wir weiterhin nicht im Freibad trainieren können, was wir sehr bedauern“, schreibt der Verein weiter. red