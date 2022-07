SG Neptun ehrt ihre Meister

Lampertheim. Die SG Neptun konnte nun endlich wieder an ihre Tradition anknüpfen und ihr Grillfest mit integrierter Jahreshauptversammlung stattfinden lassen.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Bei strahlendem Sonnenschein eröffnete die Erste Vorsitzende, Heike Grosse, die Versammlung im Dorfgemeinschaftshaus in Lampertheim-Rosengarten. Nach der Begrüßung der Anwesenden sowie dem Ersten Vorsitzenden des HSV Süd, Richard Thürauf, und dem Schriftführer des HSV Süd, Arthur Finn, berichtete sie auch gleich über das vergangene Geschäftsjahr. Corona und die Hallenbadrenovierung hatten den Verein auf eine harte Probe gestellt, aber auch die ständig wechselnden Pandemievorgaben verursachten im Vereinsbetrieb ein ständiges Auf und Ab, das den Sportlichen Leiter, die Trainer sowie Schwimmer immer wieder vor neue Herausforderungen stellte.

Dennoch konnte die SG Neptun 2021 einen deutlichen Mitgliederanstieg verzeichnen, der insbesondere der Trainingspräsenz im Freibad und dem Sommerschwimmkurs geschuldet waren. Heike Grosse hofft in diesem Jahr wieder auf eine Weihnachtsfeier, die aufgrund der Pandemie in den vergangenen beiden Jahren ausgefallen ist.

Sportlich hat das Jahr 2021 nur sehr langsam Fahrt aufgenommen. Der Bericht vom Sportlichen Leiter Dr. Michael Thürauf wurde vom zweiten Vorsitzenden Stephan Zanlonghi vorgelesen, da Michael Thürauf als Kampfrichterobmann bei den Hessischen Jahrgangsmeisterschaften in Darmstadt am Beckenrand stand. Bevor die SG Neptun das Frei- beziehungsweise später auch das Hallenbad wieder zu Trainingszwecken nutzen konnte, standen Online-Athletiktraining und Waldlauf auf dem Programm. Wettkämpfe waren dünn gesät und so freuten sich eine kleine Mannschaft von Schwimmerinnen und Schwimmer, bei den Bezirksmeisterschaften des Bezirk Süd in Darmstadt starten zu dürfen. Trotz eingeschränkter Trainingsbedingungen konnten sich die Trainer über sehr gute Leistungen ihrer Schützlinge freuen.

Schatzmeisterin Miriam Ofenloch berichtete von einem stabilen Kassenbestand und Jugendleiterin Malvine Barchfeld stellte, neben ihrem Bericht, die neu gewählte Jugendsprecherin, Hannah Mörstedt, vor, die zur Nachfolgerin ihrer Schwester Tanja Mörstedt an der vergangenen Jugendversammlung gewählt wurde.

Weiterhin hat die SG Neptun in ihrer Sitzung eine neue Satzung sowie eine Geschäfts- und Ehrenordnung auf den Weg gebracht.

Im Anschluss an die Jahreshauptversammlung ging es zum gemütlichen Grillfest über. Aufgrund der großen Teilnehmerzahl hatte die Mannschaft am Grill alle Hände voll zu tun. Im Rahmen dieses Grillfestes wurden auch die vor drei Wochen ermittelten Vereins-, Nachwuchs- und Mastersmeister geehrt. Die Spannung war bei allen groß, so dass dieser Programmpunkt für viele wohl der wichtigste war. Heike Grosse, Stephan Zanlonghi sowie alle anwesenden Trainer überreichten die entsprechenden Urkunden, Medaillen und Pokale.

In der Vereinsmeisterschaftswertung der Damen belegte Maria Mörstedt (JG04) mit 1133 Pkt. den ersten Platz, gefolgt von Annika Staatsann (JG 03) mit 1061 Pkt. auf Platz zwei und Julie Brenner (JG 07) mit 1022 Pkt. auf Platz drei. Bei den Herren siegte mit großem Vorsprung Tim Uebach (JG 04) mit 1292 Pkt., gefolgt von Artjom Karich (JG 03) auf Platz zwei mit 1081 Pkt. und Jayden Bololoi (JG 07) mit 820 Pkt. auf Platz drei. Bei den jüngeren Jahrgängen konnte nur bei den Damen die Nachwuchsmeisterin ermittelt werden. Hier belegte Meike Langer (JG 10) mit 667 Pkt. Platz eins und Paula Hüskens (JG 10) mit 612 Pkt. Platz zwei

In der Masterswertung starteten insgesamt neun Schwimmerinnen und Schwimmer. Bei den Damen erschwamm sich Svenja Sabo (JG 1971) mit 1403 Pkt. Platz eins, gefolgt von Kira-Patricia Scholz (JG 02) mit 1262 Pkt. auf Platz zwei und Claudia Uebach (JG 1969) mit 1117 Pkt. auf Platz drei. Bei den Masters der Herren siegte mit 1403 Pkt. und somit Platz eins, Maximilian Röhrborn (JG 02). Gefolgt von Sebastian Schneibel mit 1251 Pkt. auf Platz zwei und Benjamin Medert (JG 1997) mit 1207 Pkt. auf Platz drei. Darüber hinaus erhielten insgesamt über 50 Schwimmkinder ihr erschwommenes Schwimmabzeichen in Gold, Silber, Bronze, Seepferdchen oder Delfin aus den Händen von Trainer und Beisitzer Miro Hunek sowie den Trainerinnen Malvine Barchfeld, Hannah Mörstedt und Henrike Stöckinger.

Für weitere Kurzweil an diesem Nachmittag sorgte Jugendleiterin Malvine Barchfeld, die mit Unterstützung einiger Schwimmkolleginnen Spiele vorbereitet hatten, die bei allen gut ankamen.

In Summe sei es eine runde und gelungene Veranstaltung gewesen, resümierte Heike Grosse, die mit der Arbeit ihres Vorstandes, des gesamten Trainerteams sowie den helfenden Eltern rundum zufrieden war. red