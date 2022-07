Lampertheimerinnen glänzen

Lampertheim. Beim Mannschaftspokal in Friedrichsthal traten von der SG Neptun Lampertheim vier weiblichen Starterinnen der Hessischen Meisterschaften zu einem Leistungstest an. Der Wettkampf wurde in ein Schwimmbadfest inklusive eines Wasserballspieles eingebunden und durch eine fantastische Stimmung von Wettkämpfern und öffentlichen Badegästen gekrönt.

In der Mannschaft der SG Neptun starteten Henrike Stöckinger (Jahrgang 2006), Hannah und Maria Mörstedt (2004) sowie Annika Staatsmann (2003). Jede, der gemeldeten Mannschaften, verteilte seine Starter über zwei Staffeln à 4 x 50 Meter und die 100- und 50-Meter-Strecken über Schmetterling, Rücken, Brust und Kraul.

Zur Freude der Schwimmerinnen und auch der Trainerinnen Uschi Bischer und Christel Mörstedt, konnten nochmals neue Kurzbahn-Bestzeiten aufgestellt werden. red