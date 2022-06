Erst vier Schulleiter

Lampertheim. Nach Andreas Dodt, Hans-Joachim Rieß und Markus Kreischer ist Joachim Sum (Bild) erst der vierte Leiter der Lampertheimer Musikschule in 50 Jahren.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Geboren wurde er 1958 in Hausach im Schwarzwald. Mit neun Jahren begann er Klavier zu spielen, mit elf Jahren folgte dann der Unterricht an der Gitarre. Als Autodidakt erlernte er die Rock und Blues-Gitarre, später wandte er sich dem Jazz zu. Während er als kleiner Junge noch die üblichen Berufswünsche wie Maurer, Baggerfahrer oder Polizist hatte, so reifte in ihm spätestens als Teenager der Wunsch, Musiker zu werden.

Sum absolvierte von 1981 bis 1988 ein Studium als Diplommusiklehrer mit Hauptfach Gitarre und künstlerische Reifeprüfung im Fach klassische Gitarre. In einem Aufbaustudium von 1991 bis 1993 studierte Joachim Sum an der Hochschule Heidelberg – Mannheim „Alte Musizierpraxis und Laute“.

Mehr zum Thema Soziales „100 Puls“ begeistern im Inklusionscafé Mehr erfahren Mannheimer Morgen Plus-Artikel Jubiläumsfeier Musikschule ist ein fester Bestandteil des Kulturlebens Mehr erfahren

Sum war im Jahr 1991 als Gitarrenlehrer an die Lampertheimer Musikschule gekommen und fungiert seit 2006 als Schulleiter. 2019 erhielt er den Kulturpreis der Stadt Lampertheim. red/(Bild: Musikschule)