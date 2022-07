Bunter Musik-Mix im Stadtpark

Lampertheim. Am kommenden Donnerstag beginnt das Lampertheimer Stadtpark-Festival, das in diesem Jahr zum zweiten Mal ausgerichtet wird. An zwei Wochenenden wird ein attraktives Musikprogramm von Rock und Pop, Funk und Soul bis hin zu Jazz. Ebenso wird es einen Tag der Lampertheimer Chöre und ein Kindertheater für die Kleinsten geben. Für herzhafte Snacks und erfrischende Getränke sorgen die Herrmann Gastrogruppe und der Boxheimer Getränke- und Veranstaltungsservice.

Los geht es am Donnerstag, 21. Juli, 19 Uhr mit der AC/DC-Coverband AB/CD aus Aschaffenburg. Am Freitag, 22. Juli, spielt ab 19 Uhr die Band DNS Cover-Rock. „Rock und Pop im Park“ serviert die Musiker-Initiative Lampertheim (MIL) bei ihrem Heimspiel am Samstag, 23. Juli, ab 19 Uhr. Eine Vielzahl von MIL-Mitgliedern und hochkarätigen Gäste wie die überregional bekannten Nicole Wagner und Christoph Tischmeyer wollen den Abend zu einem unvergesslichen Erlebnis werden lassen. Am Sonntag, 24. Juli, gehört die Bühne dann den Lampertheimer Chören. Unter dem Motto „Lampertheim ist ganz Chor“ präsentieren sie ab 11 Uhr die ganze Vielfalt des Chorgesangs.

Die zweite Runde des Festivals beginnt am Donnerstag, 28. Juli, 19 Uhr, mit dem DJ-Team Fenshi Sound. Akustik-Rock spielt Sams Living Room am Freitag, 29. Juli, ab 19 Uhr. Die aus Bürstadt stammende Band The Groove Generation tritt am Samstag, 30. Juli, ab 19 Uhr auf. Den musikalischen Abschluss bilden am Sonntag, 31. Juli, ab 11 Uhr die Original Blütenweg-Jazzer. Am Sonntagnachmittag gibt es dann ab 15 Uhr noch Kindertheater. Das Theater Tom Teuer zeigt „Ferdinand, der Stier“ nach dem Kinderbuch von Munro Leaf. Das Stück ist geeignet für Kinder ab vier Jahren.

Eintrittskarten für die Konzerte donnerstags bis freitags sind ab fünf Euro online unter www.stadtpark-festival.de, beim Getränkehandel Boxheimer (Alte Viernheimer Straße 5) und im Rathaus-Service Lampertheim (Domgasse 2) erhältlich. Restkarten gibt es an der Tageskasse der jeweiligen Veranstaltung. Bei den Sonntagsveranstaltungen ist der Eintritt frei. red/swa