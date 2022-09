Blick in die Steinzeit

Lampertheim. Wie hat der Mensch in der Steinzeit gelebt, was haben sie gegessen, wo haben sie gewohnt? Um Kindern und Jugendlichen Antworten auf diese spannende Frage zu geben, lädt die Lampertheimer Stadtbücherei zum Besuch ein. Dort, in der Domgasse 2, gibt es nicht nur Pfeilspitzen aus Feuerstein zu sehen, auch Perlen aus Halbedelsteinen und Mahlsteine zum Bearbeiten von Getreide können wissbegierige Besucher betrachten. Die Gegenstände stammen aus der Zeit von vor über 100 000 bis vor 12 000 Jahren.

„Nun können sich interessierte Kinder selbst auf eine spannende Steinzeit-Safari in die Vergangenheit begeben und viele dieser Ausstellungsgegenstände begreifen“, heißt es von der Stadtbücherei. Die nächste Steinzeit-Safari für Kinder von sieben bis elf Jahre findet dort am Montag, 29. September, von 15 bis 17 Uhr, statt. Der Materialbeitrag beträgt 2,50€ je Kind und Termin und ist vor Ort fällig. red