Von Peter Jaschke

Es gibt bald ein leerstehendes Ladengeschäft weniger in der Ladenburger Altstadt: In der Kirchenstraße 47 eröffnet nämlich die freischaffende Malerin und Poetin Gudrun Schön-Stoll am Donnerstag, 1. Juli, einen Showroom. „Es ist wirklich wahr“, freut sich die Ladenburgerin, dass mit der Produzentengalerie ein langgehegter Wunsch von ihr in Erfüllung geht. 2004 hatte sie

...