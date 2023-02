Endspurt bei der Baustelle am Hochwassersperrtor in Ladenburg

Ausstehende Arbeiten am neuen Hochwassersperrtor in Ladenburg, das bereits seit Herbst 2021 in Betrieb ist, sollen voraussichtlich noch in diesem Frühjahr zum Abschluss kommen. Dies teilt ein Sprecher des Wasserstraßen-Neubauamts (WNA) Heidelberg auf Anfrage dieser Redaktion mit. Bis es soweit ist, regelt weiterhin eine Bedarfsampel den halbseitigen Verkehr über die Kanalbrücke. Im Sommer war

