Auf dem Weg zu mehr „Spiel(t)räumen“ in Ladenburg

Vorhang, Masken und ein „Ticket“-Häuschen: Die kürzlich zum „Theaterspielplatz“ umgestaltete Rutschen- und Sandspielfläche am Kastellweg in der Ladenburger Südstadt weist jetzt viel mehr als früher davon auf, was einen „Spiel(t)raum“ ausmacht. Da gibt’s inzwischen nämlich auch Bauchschaukel, Zerrspiegel und Malwand. All diese Elemente erfüllen wichtige Qualitätsmerkmale, die junge Gehirne

...