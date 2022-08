Lange Durststrecke hat ein Ende

Wattenheim. Nach zwei Jahren warten heißt es nun wieder „Die Wattremer Kerb is do“: Am letzten Augustwochenende wird an Feuerwehrhaus und Sportplatz kräftig gefeiert. Los geht es am Freitag, 26. August, 18 Uhr, mit dem traditionellen Kotelette-Essen bei der Feuerwehr und der offiziellen Eröffnung durch das Kerwekomitee. Ab 21 Uhr öffnet die SG NoWa auf ihrem Vereinsgelände die allseits beliebte Bar und sorgt für gute Musik, erfrischende Cocktails und andere kalte Getränke.

Endlich: In diesem Jahr gibt es wieder einen Kerwekranz. © Berno Nix

Am Samstag, 27. August, geht es ab 18 Uhr weiter mit dem Schnitzelabend der Feuerwehr, auch hier startet die SG NoWa ab 21 Uhr ihren Barbetrieb und lädt zur großen Kerweparty ein. Am Sonntag ab 10 Uhr präsentiert sich die Freiwillige Feuerwehr Wattenheim mit ihrem Tag der offenen Tür und bieten viel Wissenswertes über die Aktivitäten der Brandschützer. Als deftige Stärkung bereiten die Helfer ihren leckeren Zwiebelrostbraten vor. An diesem Tag bietet zudem der Vogel- und Naturschutzverein Wattenheim ab 12 Uhr im Feuerwehrhaus eine Cafeteria an.

Der Kerwe-Montag, 29. August, steht dann ganz in Zeichen der Fußballer der SG NoWa. 10.30 Uhr beginnt der Frühschoppen, 11 Uhr wird der Kerwekranz aufgehängt und Kerwevadder Klaus Ruppert hält die Kerwe-Rede. Danach steht Deftiges auf dem Speiseplan: Die Kicker grillen Haxen, zudem gibt es Rippchen mit Kraut, Hackbraten mit Kartoffelsalat oder Bratwurst. Dazu gibt es Pils vom Fass und kühle Getränke jeglicher Art.

Nach der Corona-bedingten Pause freuen sich alle Beteiligten nun ganz besonders auf den Neustart der Kerwe, versichern die Organisatoren, und hoffen auf jede Menge gut gelaunte Besucher. red