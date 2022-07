Von Torsten Gertkemper-Besse

Ilvesheim. Es wird spannend: Am kommenden Donnerstag entscheidet sich, ob Ilvesheim die Zusatzbezeichnung „Inselgemeinde“ beantragt. Ein solcher Titel wäre, wenn er denn vom Landesinnenministerium genehmigt würde, auf den Ortseingangsschildern zu sehen. In seiner Sitzung am 28. Juli (ab 19 Uhr, Sitzungssaal im Rathaus) wird der Gemeinderat darüber

...