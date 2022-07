Ilvesheim. Bürgermeister singend auf der Bühne? Wer das erleben möchte, kann am Freitag, 22. Juli, (19 Uhr) nach Ilvesheim kommen. Dann findet im Garten der Heinrich-Vetter-Stiftung ab 19 Uhr ein Benefizkonzert statt. Der Erlös geht an bedürftige Ilvesheimerinnen und Ilvesheimer. Am Klavier spielt Peter Grabinger. Er begleitet unter anderem die Bürgermeister von der Bergstraße und aus Ilvesheim. Außerdem soll es einen Überraschungsgast geben. Karten gibt es für zehn Euro in der Schlossapotheke.

