Hirschberger Meile: 300 Meter Musik und Leckereien

So könnte es bleiben - das Wetter ist ideal an diesem Abend, nicht zu heiß, nicht zu kühl, sonnig und wie gemacht für eine Großveranstaltung. Eine, wie sie der BdS für Sonntag, 24. Juli, plant: Im Vorfeld treffen sich die Veranstalter mit dieser Zeitung am Ort des Geschehens, der Bergstraße zwischen Leutershausen und Großsachsen. Die symbolträchtige Verbindung wird erstmals Austragungsort

...