Jugendliche in Heidelberg-Kirchheim beklaut und verschlagen

Heidelberg. Eine Gruppe von Jugendlichen hat am Freitag drei Jugendliche in Heidelberg-Kirchheim bedroht und beklaut. Wie die Polizei mitteilt, sprach die Tätergruppe am Abend den 16-, 17- und 18-Jährigen auf der Alla-Hopp-Anlage im Harbigweg zunächst an und fragte nach Geld.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Im weiteren Verlauf drohten die fünf Täter mit Gewalt, falls die Jugendlichen ihnen kein Geld gäben. Einer der drei Jugendlichen wurde daraufhin an einen Zaun gedrückt und sein Geldbeutel geklaut. Zwei Täter schlugen dabei auf ihn ein. Die Täter flüchteten anschließend von der Sport- und Spielplatzanlage.

Beschreibung der Täter liegt vor

Der Kriminaldauerdienst hat die Ermittlungen aufgenommen. Drei Personenbeschreibungen liegen vor: Alle Täter seien etwa 17-18 Jahre alt. Der erste Täter sei 180-185 cm groß, ist schlank und dunkelhäutig und trägt kurze lockige Haare. Der zweite Täter sei 170-175 cm groß, trägt nach hinten gegelte blonde Haare, und hatte zum Tatzeitpunkt eine Halskette, dunkelblaue Wellensteyn-Jacke, und Jeans an. Ein dritter Täter sei ebenfalls 170-175 cm groß, trägt einen Boxerhaarschnitt und hatte zum Zeitpunkt der Tat dunkle Kleidung an.