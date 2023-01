Eine Gruppe von Jugendlichen hat am Freitag drei Jugendliche in Heidelberg-Kirchheim bedroht und beklaut. Wie die Polizei mitteilt, sprach die Tätergruppe am Abend den 16-, 17- und 18-Jährigen auf der Alla-Hopp-Anlage im Harbigweg zunächst an und fragte nach Geld.

Im weiteren Verlauf drohten die fünf Täter mit Gewalt, falls die Jugendlichen ihnen kein Geld gäben. Einer der drei

...